شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يودع 4.2 مليون ريال لـ «دعم التوظيف» والان نبدء بالتفاصيل

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 4.2 مليون ريال في الحسابات البنكية لـ 655 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر يناير للمنشآت المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق (منصة دروب) وتدريب على راس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 % من الدعم للتوظيف و30 % كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل الى 10% دعم اضافي، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق الغير رئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.