مؤشرات بورصة الكويت حمراء للجلسة الثالثة على التوالى بضغوط هبوط البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط هبوط 5 قطاعات على رأسها البنوك، حيث هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسراً 18.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6268.27 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 25.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6976.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% خاسراً 3.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4865.22 نقطة. وجرى التداول بختام التعاملات على 166.4 مليون سهم بقيمة 27 مليون دينار كويتى عبر 7263 صفقة. وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.93%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.78%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.75%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، فقطاع المواد الأساسية بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.03%. Advertisements وجاء سهم "شركة المصالح العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17.09%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 13.04%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 8.17%، فيما تصدر سهم " شركة الشعبية الصناعية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.40% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 6.67%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 5.45%. وفى سياق متصل أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية، بتوقيع عقد مقاولة مع الشركة المتحدة الأولى للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ 39.8 مليون دينار كويتى، لتشييد المرحلة الأولى من مجمع تجارى ترفيهى ثقافى فى منطقة جنوب الصباحية على مساحة أرض تبلغ 79.640 ألف كتر مربع، وسيتم الإفصاح عن أى معلومات جوهرية فى هذا الخصوص خلال مراحل تنفيذ المشروع، ويبتم زيادة الأصول الثابتة (مشروعات قيد التنفيذ) وزيادة التزامات الشركة خلال سنوات تنفيذ المشروع.

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