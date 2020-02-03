شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المصري يستكمل خطواته في تفعيل استراتيجية التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق البنك في الأول من فبراير تطبيق الموبايل بانكنج NBE mobileفي خطوة جديدة يخطوها البنك الأهلي المصري في مجال الخدمات البنكية الرقمية.

وصرح هشام عكاشه، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك يسعي بشكل جاد إلى استكمال استراتيجيته الخاصة بمنظومة الخدمات الرقمية والتي يعد تطبيق NBE mobile أحد أهم أركان تلك المنظومة حيث يتيح تجربة مصرفية متطورة سهلة وآمنة وسريعة من خلال العديد من الخدمات المصرفية المتطورة والتي يمكن اجرائها من أي مكان و في أي وقت وهو ما يأتي استجابة من البنك لاحتياجات عملائه الحاليين أو الذين يسعي البنك لاستقطابهم والتي تتضح من خلال دراسة متطلباتهم وتطلعاتهم المستمرة نحو خدمات أفضل وايسر.

كما يأتي تماشيا مع الاتجاه العالمي المتنامي نحو تفعيل الخدمات المصرفية الرقمية للتيسير على عملاء البنك لتنفيذ معاملاتهم البنكية بسهوله وأمان تام من خلال الهاتف المحمول، وأضاف عكاشه ان التطبيق متاح لأول مرة في مصر للعملاء من الشركات وليس فقط الافراد وهو ما يؤكد مراعاه البنك الأهلي المصري لكافه شرائح العملاء في مجال الخدمات الرقمية دون التركيز علي خدمات الافراد فقط، مشيرا إلى أن NBE mobile متاح لعملاء الانترنت البنكي الحاليين وأيضا العملاء الجدد الذين يمكنهم الاستفادة من الخدمات التي يتيحها التطبيق بعد التسجيل في الخدمة.

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ومن جانبه أكد يحيي ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن المرحلة الأولي من NBE mobile تتيح العديد من الخدمات، فعلي نطاق الافراد يتيح التطبيق شراء واسترداد شهادات الاستثمار وكافة أنواع الاوعية الادخارية وكذا ربط وكسر الودائع لأجل، إضافة إلى تحويل الأموال بين حسابات العميل المختلفة داخل البنك اومن حسابات العميل بالعملة المحلية الى حسابات أخرى داخل أو خارج البنك باستخدام جهاز رموز الأمان مع اتاحة سداد مستحقات بطاقات الائتمان، وإمكانية المراجعة الفورية على كافة انواع الحسابات و شهادات الاستثمار الأوعية الادخارية وبطاقات الائتمان.

وأشار أبو الفتوح أن التطبيق يتيح العديد من الخدمات للعملاء من الشركات أيضا مثل مراجعة فورية على كافة انواع الحسابات، القروض، الشيكات والأوعية الادخارية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على تطوير تلك الخدمات التي يقدمها التطبيق بحيث يتم خلال المراحل القادمة اضافة المزيد من الخدمات طبقا واحتياجات العملاء.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان التطبيق متاح حاليا على App Store وجارى إتاحته خلال الأيام القليلة القادمة على Google Play لعملاء الاندرويد، مؤكدة على ان البنك راعي في اطلاقه للتطبيق ان يتم الاستفادة من افضل توظيف للبنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لدي البنك والتي يحرص على تحديثها بشكل مستمر، خاصة في ضوء دخول النشاط المصرفي مرحلة جديدة مع من الخدمات الالكترونية والرقمية بحيث أصبح الاحتياج كبيرا لنوعية جديدة من الخدمات غير التقليدية تتجاوز نمط الاداء الاعتيادي ولا تتقيد بمكان معين أو وقت محدد، مشيرة الى حرص البنك على توفير كافة عوامل الأمان لتعاملات العملاء الرقمية من خلال اتباع كافة معايير السلامة وتأمين بيانات العملاء التي يضعها البنك كأولوية قصوي في منظومة التشغيل وهو ما أهله للحصول على شهادات متعددة ومن جهات دولية تعزز من كفاءة تلك الإجراءات .