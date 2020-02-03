شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طوابير المشاركين فى قداس خالد بشارة أمام كنيسة مارمرقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المئات فى قداس الصلاة على الراحل خالد بشارة الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، ظهر اليوم الاثنين، بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

واصطف المشاركون فى طابو طويل أمام الكنيسة امتد لأمتار طويلة لتقديم واجب العزاء، على أن يقام العزاء مساء نفس اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم " المرعشلى" بالزمالك فى تمام الساعة السادسة مساء.

وتوفى خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، المالكة لنادى الجونة، إثر حادث تصادم فجر اليوم الجمعة، بين سيارته وسيارة أخرى بميدان الرماية بالجيزة.

طوابير المعزين أمام كنيسة مارمرقس

جانب من الطوابير

المعزيون أمام الكنيسة

محيط كنيسة مارمرقس

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