شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الصينية: الشركات ستبدأ التشغيل والشحن للخارج بعد 15 من الشهر القمرى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الاثنين، إن شركات التجارة الخارجية في الصين ستستأنف قدرتها الإنتاجية في وقت سريع، حيث تعزز السلطات الجهود لتحسين بيئة الأعمال وتقليل أعباء تلك الشركات.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وانج بينج نان، نائب وزير التجارة، إن معظم شركات التجارة الخارجية في الصين، ستبدأ أعمال التشغيل والشحن بعد اليوم الـ15 في الشهر القمري الأول من التقويم الصينى، بينما تولى الوزارة اهتماما بالغا للوضع وسط تفشى فيروس كورونا الجديد.

ولفت وانج ، إلى أن المديريات والحكومات المحلية على مختلف المستويات تقوم بوضع سياسات دقيقة لخلق بيئة أعمال سليمة وتخفيف العبء على الشركات.

وقدرت منظمة الصحة العالمية جهود الصين الرامية إلى الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، ولم توص برد فعل مفرط بما في ذلك القيود على التجارة والسفر.

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وأضاف وانج، أن الصين واثقة وقادرة على قهر الوباء المرتبط بفيروس كورونا الجديد، وتثق بأن الحكومات ولاعبي السوق في سلسلة العرض العالمية سيبذلون المزيد لأجل تسهيل كل من الصادرات والواردات الصينية.

يأتى هذا فيما كشف أظهراستطلاع اقتصادى،نشرته وكالة رويترز ، اليوم، الاثنين، نمو أنشطة المصانع الصينية بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يناير، مع تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفعل انتشار الفيروس التاجي.

وتراجع مؤشر كايشين ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.1 من 51.5 في ديسمبر ليأتى دون توقعات المحللين لكنه ظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي، وتوقع المحللون قراءة تبلغ 51.، غير أن تلك النتائج، التي تركز على الشركات الصغيرة والأكثر اعتمادا على التصدير، تشير إلى تفاؤل نسبي مقارنة بنتائج مسح رسمي صدر الجمعة وأظهر عدم النمو.

ولكنها لا تظهر على الأرجح التأثير الأولي للأزمة الصحية التي تفاقمت في أواخر يناير، وقد تضغط بشدة على النمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة إلى نطاق الانكماش بعد نمو لثلاثة أشهر، وتباطأ الإنتاج وإجمالي طلبيات التوريد الجديدة لكنهما ظلا في منطقة النمو، وقلصت المصانع الوظائف للمرة الأولى منذ أكتوبر.