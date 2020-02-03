شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر استنادا على طلب التحوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى أربعة أشهر ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، حيث لا تزال مستويات الطلب الاستثمارية قوية على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، خاصة طلب التحوط من المخاطر ، فى ظل تصاعد مخاوف تفشي فيروس كورونا الجديد فى الصين ،وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 306$ بما يعادل نسبة 1.2% إلى 9,615$ الأعلى منذ 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,309$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 9,251$.

فقدت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" يوم الأحد نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد تعاملات كانون الثاني/يناير ، حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 30% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ، وبأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو 2019 ، محققا أفضل انطلاقة فى بداية عام جديد منذ مطلع عام 2013.

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دعم هذا المكسب الشهري الضخم ، تسارع مستويات الطلب الاستثماري على أكبر عملة رقمية فى العالم ، ولا سيما طلب التحوط من المخاطر.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 265 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر الماضي ، بفضل استئناف صعود أسعار البتكوين وبعض العملات الكبرى الأخرى.

لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تفاقم انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين ،والذي أصبح وباءا عالميا كما أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الخميس 30 كانون الثاني/يناير.

تتسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا الجديد عالميا،والذي بدأ فى الصين تدريجيا وانتقل بالفعل إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ،الأمر الذي خلق حالة من الهلع والذعر بين المستثمرين مع ارتفاع عدد القتلى الصينيين إلى 361 حالة وإصابة أكثر من 17,205شخص.