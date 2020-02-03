شكرا لقرائتكم خبر عن خروج بريطانيا يرفع أسهم أوروبا في مستهل التعاملات والان نبدء بالتفاصيل
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني نالت من الحماس.
وبحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3 بالمئة.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي. وزاد مؤشر الأسهم القيادية البريطانية 0.2 بالمئة.وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي هو الأفضل أداء بصعوده نحو 0.9 بالمئة.
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