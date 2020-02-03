شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الأردنى 6% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مجموعة المطار الدولي المسئولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني اليوم الاثنين، إن أعداد المسافرين عبر المطار زادت العام الماضي 5.9 % إلى 8.924 مليون مسافر.

وأوضحت الشركة أن أبرز الوجهات التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة هي دبي واسطنبول والقاهرة والدوحة والكويت.

وشهد المطار انضمام أربع شركات طيران جديدة إلى شبكته.

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تملك شركة مطارات باريس 51% من مجموعة المطار الدولي.