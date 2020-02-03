شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار الملكة علياء الأردنى 6% فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة مجموعة المطار الدولي المسئولة عن إدارة مطار الملكة علياء الأردني اليوم الاثنين، إن أعداد المسافرين عبر المطار زادت العام الماضي 5.9 % إلى 8.924 مليون مسافر.
وأوضحت الشركة أن أبرز الوجهات التي ساهمت في تحقيق هذه الزيادة هي دبي واسطنبول والقاهرة والدوحة والكويت.
وشهد المطار انضمام أربع شركات طيران جديدة إلى شبكته.
تملك شركة مطارات باريس 51% من مجموعة المطار الدولي.
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