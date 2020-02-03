شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع قليلا وسط ارتياح بعد خروج بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين، وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني نالت من الحماس.
وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3%.
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي، وزاد مؤشر الأسهم القيادية البريطانية 0.2%.
لكن التداعيات الاقتصادية المتوقعة لتفشي فيروس الصين كبحت الشراء، لاسيما مع انهيار مؤشرات الأسهم الصينية عند الفتح اليوم بعد عطلة طويلة.
وكان مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي هو الأفضل أداء بصعوده نحو 0.9%.
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