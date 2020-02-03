بالأرقام.. أهم النتائج التى حققها قطاع البترول مع بدء مشروع التطوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت وزارة البترول والثروة المعدنية عدد من النتائج الهائلة علي مستوي كافة القطاعات مع بدء تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، حيث تهدف رؤية قطاع البترول إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلي لكافة الإمكانيات والثروات الطبيعية وكانت النتائج التي حققها قطاع البترول كالتالي: -1تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى أكتوبر 2018. -2 مساهمة قطاع البترول فى الناتج المحلى خلال الربع الثانى من عام 2018/2019 بـ 25%. 3- 31 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز. 4- 16 مليار دولار الحد الأدنى للاستثمارات لتوقيع 83 اتفاقية التزام بترولية. 5-4,6 مليار دولار التكلفة الاستثمارية لتنفيذ 5 مشروعات لرفع كفاءة معامل التكرير بمعدلات إنتاج 6,4 مليون طن/سنة. 6- 4 مليارات دولار إجمالى الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين فى مجال البتروكيماويات(موبكو/دمياط وايثدكوا/ الإسكندرية). 7- 1.9 مليون برميل مكافئ/يوم أعلى معدل إنتاج فى تاريخ مصر من الزيت الخام والغاز والمتكثفات أغسطس 2019. 8- 7.2 مليار قدم مكعب غاز/يوم معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ديسمبر 2019. 9 -خفض 80% من مستحقات الشركاء الأجانب وذلك من 6.3 مليار دولار فى 2012/2011 إلى 900 مليون دولار فى 2019/2018. 10- 1,2 مليون وحدة سكنية في2018/2019 أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز للمنازل ليصل الإجمالى الحالى لأكثر من 10 ملايين وحدة سكنية. 11- 300 مليون جنيه وفر سنوى قدره نتيجة لتنفيذ إجراءات تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في معامل التكرير وتسهيلات الإنتاج. Advertisements 12- طرح منتجات بترولية جديدة (بنزين 95 المخصوص ذو العلامة التجارية) بهدف تشجيع شريحة جديدة من المستهلكين لاستخدام البنزين عالى الأوكتين غير المدعم. 13- 21% خفض فى استهلاك المنتجات البترولية. 14- ساهمت إجراءات إصلاح الدعم وجهود ترشيد الطاقة فى ترشيد وخفض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية خلال السنوات الثلاث الأخيرة،. 15- زيادة الانتاج المحلى من المنتجات البترولية . 16 6,5% خفض فى استيراد السولار و13,3% فى استيراد البنزين. 17-تهيئة مناخ ملائم للاستثمار مما جذب الشركات الأجنبية للعمل فى مجال البحث والاستكشاف. 18-ترسية عدد 3 مناطق للبحث والاستكشاف لأول مرة بالبحر الأحمر لكبرى الشركات العالمية(شل ، مبادلة ، شيفرون). 19-الانتهاء من إجراءات إقامة مشروع "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" للترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف. 20-تنفيذ خطوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة البترول والغاز من خلال ثلاثة محاور داخلية وسياسية وفنية وتجارية.

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