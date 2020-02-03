شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 692 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين، بمستهل تعاملات الأسبوع هبوطا ملحوظا بلغ 6 جنيهات للجرام في مصر، مسجلة 692 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، بعد أن شهد السعر العالمى لأوقية الذهب تراجع ملحوظ من 1588 إلي 1576 دولار للأوقية.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 593 جنيها للجرام. عيار 21 سجل 692 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 790.75 جنيه للجرام. أوقية الذهب 1576 دولار. الجنيه الذهب 5536 جنيها.

هبوط الذهب عالميا جاء بعد أن فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف اليوم الاثنين وسط ارتياح المستثمرين بعد خروج بريطانيا أخيرا من الاتحاد الأوروبي، لكن المخاوف من تفشي الفيروس التاجي الصيني لا تزال مؤثرة.

وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا يوم الجمعة، منهية سنوات من عدم التيقن المالي والسياسي. وزاد مؤشر الأسهم القيادية البريطانية 0.2 %.

فى سياق متصل، فإن التداعيات الاقتصادية المتوقعة لتفشي فيروس الصين كبحت الشراء، لا‭ ‬سيما مع انهيار مؤشرات الأسهم الصينية عند الفتح يوم الاثنين بعد عطلة طويلة، وفق ما اوردته وكالة رويترز.

Advertisements

قال مجلس الذهب العالمي الخميس الماضي إن الطلب على المعدن الأصفر على مستوى العالم تراجع عام 2019، إذ فاق ضعف المبيعات للمستهلكين الأفراد، الذين أحجموا عن الشراء جراء ارتفاع الأسعار، مشتريات ضخمة من جانب المستثمرين والبنوك المركزية.

وارتفع سعر المعدن النفيس حوالي 19% في العام الماضي لتبلغ أعلى مستوياتها منذ 2013 مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، قبل أن تسجل تراجعا بنهاية العام نفسه مع تقارب وجهات النظر بين أمريكا والصين بشأن التصعيد التجاري بين البلدين.

ويُعتبر الذهب ملاذا آمنا للقيمة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ويصبح أكثر جاذبية حين تنخفض أسعار الفائدة مثلما حدث في العام الماضي، لكن ارتفاع أسعار المعدن النفيس، التي بلغت مستويات قياسية ببعض العملات، قلل الاهتمام بالمشغولات الذهبية والسبائك والعملات.

وقال أليستير هويت رئيس وحدة معلومات الأسواق لدى مجلس الذهب العالمي، إنه من المرجح أن يستمر هذا الحراك في 2020، مع إقبال البنوك المركزية والمستثمرين الذين ينتابهم القلق على شراء الذهب وإحجام المستهلكين الأفراد. مضيفا ”لا أتوقع تبدد أي من هذه (العوامل) قريبا“.

وقال المجلس في أحدث تقرير فصلي لاتجاهات الطلب على الذهب، إن الطلب العالمي بلغ 4355.7 طن في العام الماضي بانخفاض قدره 1% مقارنة مع 4401 طن في 2018.

وانتهى العام على أداء ضعيف، إذ قال المجلس إن الطلب في الفترة بين أكتوبر وديسمبر بلغ 1045.2 طن بانخفاض 19 % مقارنة مع نفس الفترة من 2018.

على الجانب الآخر من السوق، قال مجلس الذهب إن المعروض العالمي من المعدن النفيس ارتفع 2 % إلى 4776.1 طن في العام الماضي بفضل زيادة بنسبة 11 % في عمليات إعادة التدوير، بحسب وكالة رويترز.