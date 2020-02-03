شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة المصانع باليابان تنكمش مجددا فى يناير بفعل مخاطر "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين أن أنشطة المصانع فى اليابان انكمشت للشهر التاسع على التوالى فى يناير بسبب انكماش جديد فى الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بما يشير لمزيد من الضغوط على اقتصاد البلاد.

ويمكن لهذه الضغوط أن تتزايد بسرعة فى الأسابيع المقبلة مع تشكيل انتشار الفيروس التاجى خطرا قد يعرض الاقتصاد الصينى لضربة قوية بما سيؤثر بالتبعية على الدول الآسيوية المجاورة. والصين من أكبر أسواق التصدير لليابان والكثير من الشركات اليابانية مرتبطة بشكل وثيق بسلسلة الإمدادات لديها.

وأوضح المسح الأحدث أن أنشطة المصانع اليابانية تتراجع بالفعل فى بداية العام على الرغم من مؤشرات على أن الطلب العالمى بدأ في الاستقرار.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر بنك جيبون لمديرى المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا طفيفا إلى 48.8 على أساس معدل فى ضوء العوامل الموسمية، من قراءة نهائية فى ديسمبر بلغت 48.4.

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لكن قراءة المؤشر تلك تعد انخفاضا عن القراءة الأولية البالغة 49.3، كما ظلت دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر التاسع على التوالى فى أطول فترة من نوعها منذ فبراير 2013.

أظهر المسح أيضا أن الإنتاج والطلبيات الجديدة سجلا انكماشا للشهر الثالث عشر على التوالي، لكن وتيرة الانكماش جاءت أقل مقارنة بأشهر سابقة.

وتضمن التقرير بعض المؤشرات الإيجابية، إذ تقلصت وتيرة الانكماش في طلبيات التصدير الجديدة إلى أبطأ معدل لها منذ نوفمبر 2018 بينما زادت توقعات الإنتاج لأعلى مستوى لها في 17 شهرا إلى 57.0.