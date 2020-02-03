شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تقدم برامج تدريبية حول تحاليل مياه الصرف الصحى بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المعمل المرجعي لمياه الصرف الصحى التابع للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برنامجا تدريبيا عن التحاليل الميكروبيولوجية لمياه الصرف الصحي المعالجة، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات وقدرات العاملين في المعامل الفرعية والمركزية بمحطات معالجة الصرف الصحي بشركة القليوبية، للقيام بالاختبارات الميكروبيولوجية لمياه الصرف الصحي المعالج، والوقوف على مدى مطابقاتها للمواصفات القياسية المصرية والقوانين والقرارات واللوائح ذات الصلة.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن البرامج التدريبية تأتى فى إطار الدعم الفني المقدم من قبل الشركة القابضة للشركات التابعة، من أجل الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير منظومة العمل بشركات المياه على مستوى الجمهورية، وتحقيقا لرؤية الدولة والقيادة السياسية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المختلفة.

وكان فريق من خبراء المعمل المرجعي لمياه الصرف قدموا الشروحات النظرية لأحدث الطرق القياسية للتحاليل البكتريولوجية لمياه الصرف، فضلا عن إكساب المتدربين المهارات العملية اللازمة لإجراء تلك الاختبارات، وتنمية المهارات اللازمة من أجل ضمان كوب ماء نظيف وآمن، والتخلص الآمن من الملوثات بمياه الصرف الصحي.

Advertisements

وكانت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قد شاركت في اجتماع "منسقي تنمية المجتمع في المحافظات على مستوى الجمهورية" بمركز تدريب الكشافة البحرية بالسويس بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بهدف توعية أعضاء الحركة الكشفية على مستوى الجمهورية وتدريبهم على تنفيذ أنشطة التوعية لترشيد استهلاك المياه.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتجنب الممارسات الخاطئة في التعامل معها احد أهداف المبادرة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والتي تستمر لنهاية عام 2020، لتوفير كمية مياه متوقع تقديرها بمليون متر مكعب طول مدة الحملة علي مستوى الجمهورية .

وأشار عصمت إلى التنسيق المستمر والتعاون مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ عدد من المبادرات لرفع الوعي المائي للمواطنين والوصول برسائل التوعية لكافة شرائح المجتمع.

وقدم وليد صلاح، مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب، عرضا تقديمياً عن كيفية تنفيذ أنشطة التوعية، وأهمية الماء، والوضع المائي ومصادر المياه في مصر، وضمت فعاليات الورشة تدريبا لقادة الكشافة لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وعرضاً فنياً لقصة البحث عن نقطة مياه.