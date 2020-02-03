شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بعد دخول "بريكست" حيز التنفيذ الفعلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ، بجانب تنامي حالة عدم اليقين تجاه الاقتصاد البريطاني ، خاصة بعد دخول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي"بريكست" حيز التنفيذ الفعلي ،وبداية المرحلة الانتقالية التي من المتوقع أن تشهد مفاوضات صعبة حول العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسيل.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.3124$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3175$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3184$.

أنهي الجنيه تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.8% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وبأكبر مكسب يومي منذ 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.3209$.

ويعاذ المكسب اليومي الأكبر خلال هذا 2020، إلى تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية، بالإضافة إلى انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية بعد انتهاء اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي البريطاني.

أبقي المركزي البريطاني يوم الخميس على أسعار الفائدة بدون أي تغيير عند نطاق 0.75 % تماشيا مع معظم التوقعات بأسواق المال العالمية ، لكن عملية التصويت على قرار الفائدة خالف توقعات الخبراء.

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توقع الخبراء تصويت 3 أعضاء بالبنك المركزي من أصل 9 أعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5% ،بهدف دعم الاقتصاد الملكي فى مواجهة تحديات بريكست ، لكن صوت عضوين فقط لصالح الخفض فى مقابل سبعة طلبوا الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت العملة الملكية الجنيه الإسترليني ارتفاعا بحوالي واحد بالمئة مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

مع انتهاء يوم الجمعة 31 كانون الثاني/يناير ، دخل انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" حيز التنفيذ الفعلي ، حيث أنزلت المفوضية الأوروبية علم بريطانيا بشكل رسمي من مقر التكتل الأوروبي ،واحتفل البريطانيون رسميا بتلك اللحظات التاريخية بعد نصف قرن تقريبا من الانضمام إلى الاتحاد.

وبدأت فعليا المرحلة الانتقالية لبريكست ،والتي من المحدد أن تنتهي فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم ، حيث تكثف لندن وبروكسيل المفاوضات خلال تلك الفترة ، من أجل وضع المزيد من القواعد حول العلاقات المستقبلية بين الطرفين.

وفى هذا الإطار تتخذ الحكومة البريطانية موقفا صارما من أجل فتح محادثات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ،وقالت إنها ستضع أجندتها الخاصة بدلا من تلبية قواعد التكتل الأوروبي.