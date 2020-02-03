شكرا لقرائتكم خبر عن "الأهلي الكويتي" يوقع اتفاقية للاستحواذ على "بانك آند كلاينتس" البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك الأهلي الكويتي عن توقيعه، بنهاية يناير الماضي، اتفاقية بيع وشراء مع "بانك آند كلاينتس بي.إل.سي"، للاستحواذ على البنك بالكامل.

وأفاد الأهلي، في بيان لبورصة الكويتي، اليوم الاثنين، بأن "بانك آند كلاينتس" هو بنك مُرخص بالكامل في المملكة المتحدة.

وقال الأهلي بأن استكمال هذا الاستحواذ سيتطلب الحصول على موافقة السلطات الرقابية في الكويت والمملكة المتحدة.

وأشار البنك إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي في الفترة الحالية، على أن يتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.

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يُذكر أن البنك حقق صافي خسارة - خاص بالمساهمين- بلغ 7.1 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.9 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من 2018.

وبحسب بيان البنك، يعود جزء من التحول للخسائر خلال الربع الثالث من العام 2019 إلى ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.

هذا وتراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 42.7 مليون دينار كويتي مُقابل إيرادات بلغت 43 مليون دينار كويتي في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 15.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 27.1 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 43%.