التضخم السنوي في تركيا يرتفع للشهر الثالث إلى 12.15%

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا أكثر من المتوقع بقليل إلى 12.15 بالمئة على أساس سنوي في يناير كانون الثاني، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض حاد العام الماضي.
كان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86 بالمئة في يناير كانون الثاني. وبلغ معدل التضخم 11.84 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وزادت أسعار المستهلكين 1.35 بالمئة عن الشهر السابق في يناير كانون الثاني، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84 بالمئة عن الشهر السابق في يناير كانون الثاني لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84 بالمئة، وفقا لما أظهرته البيانات.
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