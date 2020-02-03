شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تهبط حذو نظيرتها الصينية بفعل مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الاثنين مقتدية بموجة البيع الضخمة فى الأسهم الصينية بسبب تنامى المخاوف من التأثير الاقتصادى لانتشار الفيروس التاجى. وأغلق المؤشر نيكى القياسى على انخفاض 1.01% إلى 22971.94 نقطة، وقاد قطاعا شركات المنتجات الاستهلاكية وشركات تكنولوجيا المعلومات الهبوط بالسوق.

واليوم بدأت الأسواق الصينية، التى كانت مغلقة منذ نهاية تداولات 23 يناير لعطلة العام القمرى الجديد، على انخفاض حاد بأكثر من 9%.

وقالت السلطات الصحية الصينية اليوم إن عدد الوفيات من بين المصابين بالفيروس قفز إلى 361 حتى أمس الأحد.

وحذر اقتصاديون بالفعل من أن تفشى المرض سيلقى بثقله على الإنفاق الاستهلاكى والسياحة وأنشطة المصانع فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم مما سيؤثر بدوره على اليابان التى تعد الصين من أكبر أسواق التصدير بالنسبة لها.

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فى غضون ذلك، أظهر مسح أن نشاط المصانع اليابانية انكمش للشهر التاسع على التوالى فى يناير فى ظل انكماش جديد فى الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة مما يشير إلى مزيد من الصعوبات التى تواجه الاقتصاد.

وزادت أسهم 41 شركة على نيكى فى مقابل تراجع 177 سهما.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1672.66 نقطة.