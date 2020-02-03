شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة والتجارة توقف إحدى الشركات 6 أشهر لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الصناعة والتجارة، وقف التعامل مع شركة Cotecna لمدة 6 أشهر بجميع فروعها، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها، مع نتائج الفحص العشوائي.

وجاء ذلك فيما اوردته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم 9 يناير 2020، بنشر قرار وزيره الصناعة والتجارة رقم 7 لسنة 2020.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في وقت سابق، وقف التعامل مع شركة tuv aust turk لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة شهادات الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.

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واتخذت وزارة الصناعة والتجارة، عدد من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة، إذ قررت هيئة الرقابة على الصادرات وقف 72 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها تركيا والصين، عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.

ووفق هيئة الرقابة على الواردات، فإن الشركات الموقوفة عن التوريد إلى مصر بلغت 72 شركة، لعدم استيفاء أوراق رسمية مطلوبة لتجديد التسجيل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، تنفيذا للقرار 43 لسنة 2016 والصادر لضبط عملية الاستيراد، والذى يقضى بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى فى هيئة الرقابة على الصادرات.

وقررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف عدد 38 شركة تركية وعدد 7 شركات صينية عن التصدير إلى مصر، والباقى جنسيات كالتالى: "أوكرانيا، فيتنام ، السعودية، كوريا الجنوبية، الإمارات، إيطاليا، النمسا، اليونان، سوريا، فرنسا، الدنمارك"، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، لكن الشركات التى التزمت باستيفاء أوراقها وفقا للقرار 43 لسنة 2016 تعمل بشكل طبيعى.