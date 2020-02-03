شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 15989 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 5170 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل مستوى 1270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1384 نقطة.

وفى سياق متصل قال المهندس محمود شفيق العضو المنتدب لشركة المصرية لتطوير صناعة البناء "ليفت سلاب"، إن تعاقدات الشركة لتنفيذ مشروعات جديدة بلغت أكثر من 220 مليون جنيه خلال شهرين فقط، وهو أكبر حجم أعمال حصلت عليه الشركة منذ تأسيسها في فترة زمنية قصيرة.

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وأوضح شفيق، أن الشركة تعاقدت على تنفيذ نفق سيارات بقيمة بلغت نحو 24 مليون جنيه على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، وهو نشاط تقوم به الشركة لأول مرة في تاريخها.

وأكد العضو المنتدب، أن الشركة حصلت قبل أيام على أمر إسناد ومشاركة مع شركة "إم أو تي" للاستثمار التابعة لوزارة النقل على تطوير قطعة أراضي تابعة لهيئة السكة الحديد على كورنيش مدينة دمياط لتنفيذ مشروع تجاري سكني إداري في مدينة دمياط بقيمة استثمارية بلغت نحو 100 مليون جنيه، وإيرادات تصل لنحو 160 مليون جنيه، حيث تبلغ حصة "ليفت سلاب" فيه 48%، مقابل 52% لشركة "أم أو تي".

أضاف أن الشركة تنفذ حاليا مشروع "مايكرو تانل" مع شركة المقاولين العرب بقيمة تعاقدية بلغت نحو 3 ملايين جنيه، كما تنفذ مشروع خزانات مياه بقيمة 4.3 ملايين جنيه مع شركة إيجيكو للمقاولات، إلى جانب مشروع تطوير 3 معاهد أزهرية بمحافظة قنا.

وحققت "ليفت سلاب" أرباحاً بلغت 3.618 مليون جنيه خلال الفترة من يناير، حتى ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 383.5 ألف جنيه بالفترة المقارنة من 2018، وتعقد عموميتها لاعتماد نتائج الأعمال والأرباح 8 فبراير الجارى.