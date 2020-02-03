شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التجارة والصناعة: 540 مليون دولار صادرات مصر إلى المغرب خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهمية تفعيل العمل المشترك بين مصر والمغرب لتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين والتصدير لأسواق دول الاتحاد الاوروبى والأسواق العربية والإفريقية، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة في ظل الإمكانات والمقومات الهائلة التي يمتلكها اقتصادا البلدين.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته الوزيرة مع أحمد التازى سفير المغرب بالقاهرة والذي تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى إطار اتفاقية أغادير والاستفادة من تراكم قواعد المنشأ لتطوير المنظومة الصناعية بالدول الأربع الأعضاء والتصدير لأسواق الاتحاد الأوروبى، لافتةً إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى المجال الإقتصادي وتبادل التكنولوجيات الصناعية المتطورة وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بالبلدين.

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وأوضحت جامع أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ العام الماضى 681 مليون دولار منها 540 مليون دولار صادرات مصرية و141 مليون دولار واردات من المملكة المغربية.

ومن جانبه أكد أحمد التازي سفير المملكة المغربية بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين.

ولفت إلى أن هناك فرص كبيرة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة شراكات صناعية بين القطاع الخاص فى الجانبين، إلى جانب التعاون المشترك في أسواق ثالثة مثل السوق الأفريقي والذي يتيح فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص المصري والمغربي.