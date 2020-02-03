شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوى فى تركيا يرتفع للشهر الثالث إلى 12.15% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع تضخم أسعار المستهلكين فى تركيا أكثر من المتوقع بقليل إلى 12.15% على أساس سنوى فى يناير، حسبما ذكره معهد الإحصاء التركى اليوم الاثنين، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالى بعد انخفاض حاد العام الماضى.
كان استطلاع أجرته رويترز توقع استقرار التضخم عند 11.86% فى يناير. وبلغ معدل التضخم 11.84% فى ديسمبر. وزادت أسعار المستهلكين 1.35% عن الشهر السابق فى يناير، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 1.10%.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84% عن الشهر السابق فى يناير لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84%، وفقا لما أظهرته البيانات.
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