شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع هامشى للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية..و"الشرقية للتنمية" يتصدر القائمة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.03% رابحا 2.67 نقطة ليصل إلى مستوى 8160.18 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.75% رابحا 126.15 نقطة ليصل إلى مستوى 7351.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 31 مليون سهم بقيمة 774.4 مليون ريال، وارتفعت أسهم 74 شركة، فيما تراجعت 98 شركة.

وارتفع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.23%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.57%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.42%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.27%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.13%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.11%، ثم قطاعى المواد الأساسية والمرافق العامة بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.70%، ثم قطاع النقل 0.69%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.22%.

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وجاء سهم "الشرقية للتنمية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 8.12%، ثم نادك 4.09%، ثم جاكو بنسبة 3.34%، فيما جاء سهم "أسمنت أم القرى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.19%، ثم ثوب الأصيل بنسبة 1.96%، ثم أسمنت حائل بنسبة 1.91%.

وفى سياق آخر أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، عن تمليك الشركة ما تحييه من الأرض من إجمالى أرض المنحة المقدمة، بمساحة 72 مليون متر من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة الى الشركة، حيثُ أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة اشترط مصادقة المقام السامي ليتم نفاذه.

هذا وستقوم الشركة بالإعلان عن الأثر المالي الناجم عن قرار التمليك الموضح أعلاه في وقت لاحق.