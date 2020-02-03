شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى للطاقة تسيطر على طاقة فى صفقة تبادل أصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط مؤسسة أبوظبى للطاقة للسيطرة على شركة‭‭ ‬‬أبوظبى الوطنية للطاقة فى صفقة تبادل أصول ستقود لتأسيس شركة مرافق بأصول قيمتها نحو 200 مليار درهم (54.5 مليار دولار).

وقالت المؤسسة، وهى شركة مساهمة عامة تملك معظم أصول الكهرباء والمياه فى أبوظبى، إنها ستحول ملكية أغلبية شركاتها لتوليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء إلى طاقة مقابل 106 مليارات و367 مليونا و950 ألف سهم قابلة للتحويل فى الأخيرة.

وبعد التحويل - المشروط بنقل ملكية الأصول - ستملك مؤسسة أبوظبى للطاقة 98.6% من إجمالى رأس المال المصدر لطاقة. وقالت المؤسسة المملوكة بالكامل لشركة أبوظبى التنموية القابضة إن العرض يعنى تقدير قيمة الأسهم المملوكة لمساهمى طاقة عند 4.16 مليار درهم.

شهدت أبوظبى اندماج عدد من أكبر شركاتها فى السنوات القليلة الماضية لمواجهة انخفاض أسعار النفط.

Advertisements

وقالت مؤسسة أبوظبى للطاقة، التى استعانت بسيتى جروب وروتشيلد كمستشار مالى، إنها تنوى الإبقاء على إدراج طاقة لتصبح الشركة المدمجة واحدة من أكبر الشركات فى بورصة أبوظبى.

وقالت طاقة فى بيان منفصل إن شروط الصفقة، التى تنتظر موافقة عدة جهات من بينها دائرة الطاقة فى أبوظبى، سيجرى الاتفاق عليها في النصف الأول من العام.

ضمت أبوظبى التنموية القابضة العام الماضى عددا من الشركات المملوكة للدولة وتتنوع أنشطتها من المطارات إلى إمدادات الكهرباء.

وفى العام الماضى، أوردت رويترز أن الشركة القابضة ستستطيع جمع قروض لوحداتها، كما يمكن لهذه الوحدات الحصول على قروض بذاتها وليس من خلال دائرة المالية، لتنفصل بذلك عن خطط الاقتراض الخاصة بالإمارة.