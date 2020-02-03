شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 0.45% بمستهل التعاملات.. وبنك قطر الأول يشترى عقارا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.45% خاسرة 47.38 نقطة، لتصل إلى مستوى 10315.52 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 30.8 مليون سهم بقيمة 56.2 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 1325 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 18 سهما، واستقرت 10 أسهم.

وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.04%.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة الوطنية للإجارة القابضة، عن دعوة الجمعية العامة العادية، والتي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الأربعاء الموافق 25 مارس، في مقر الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأربعاء الموافق 1 إبريل في نفس المكان والزمان.

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فيما أعلن بنك الدوحة، بأنه قد تقرر تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة البنك بحيث ينعقد بتاريخ 17 فبراير، الموافق يوم الاثنين ، بدلاً من الأحد الموافق 2 فبراير، بهدف مناقشة وإقرار مسودة البيانات المالية المدققة لعام 2019، إضافة إلى مناقشة توزيع صافي الربح.

ووأفصح بنك قطر الأول، عن إتمام صفقة استحواذ بقيمة 117 مليون دولار على عقار 90 North بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية، ويتكون العقار من أربعة مباني تبلغ مساحتها 262 ألف قدم مربع وهي مؤجرة بالكامل من قبل شركتي T-Mobile و Mindtree العالميتين.

ويتكون عقار 90 North من أربعة مباني من الفئة "A" ويمتد على مساحة 20 فدان تقريباً، ويشغل العقار موقعاً استراتيجياً متميزاً بمدينة سياتل بولاية واشنطن الأمريكية.

ويقع المجمع العقاري الإداري بمنطقة Eastgate، بما يوفر له وصولاً سريعًا إلى الطريق السريع ما بين الولايات ويجعله قريباً من المناطق السكنية المفضلة للموظفين التنفيذيين بمنطقة تتسم بمعدل اشغال مرتفع دوماً، ويضم المجمع قاعات للاجتماعات والمؤتمرات ومركزًا للياقة البدنية وبهو للمطاعم ومقهى وفناء خلفي مزود بساحة للجلوس وممارسة بعض الأنشطة الخارجية وساحة كبيرة لمواقف السيارات.

وتعد صفقة الاستحواذ هذه هي الصفقة السادسة التي يقوم بها البنك مؤخراً والرابعة في السوق العقارية الأمريكية بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمار عالمية من خلال منصة إدارة الاستثمار التي طورها البنك، كما تأتي هذه الصفقة كدليل على تركيز البنك بصورة رئيسية على تنفيذ استراتيجيته المتمثلة في تقديم حلول مالية مبتكرة مع عوائد مجزية لعملاء البنك من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمستثمرين من المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة.