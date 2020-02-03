شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم بنك البحرين والكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحا 2.47 نقطة ليصل إلى مستوى 1662.13 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 536.6 ألف سهم بقيمة 159.3 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 10.65% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.04%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.15% مدفوعا بصعود سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.32%.
وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 126.302 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى سوق دبى المالى وبورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 74.885 مليون سهم إلى 75.011 مليون سهم (3.385% من الأسهم الصادرة)، وذلك بتاريخ 2 فبراير.
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