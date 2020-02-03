شكرا لقرائتكم خبر عن "ساكو" تفتتح معرضها الجديد بالرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، عن افتتاح معرضها الجديد في مدينة الرياض بمساحة (6,089) متراً مربعاً، وذلك في موقع متميز على الطريق الدائري الجنوبي (مخرج 20) حي العزيزية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الإثنين، أنه بافتتاح هذا المعرض قد بلغ عدد معارض ساكو (34) معرضاً منتشرة في 18 مدينة في المملكة.

وتتوقع الشركة أن يسهم تشغيل المعرض الجديد في تعزيز مبيعات وأرباح الشركة، مما سينعكس إيجاباً على المساهمين.

وبحسب البيان، سيظهر الأثر المالي لهذا الافتتاح، اعتباراً من الربع الأول من العام المالي 2020.

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ويُذكر أن الشركة افتتحت، خلال يناير الماضي، معرضها الجديد في مدينة الدمام بمساحة (5,435) متراً مربعاً، وذلك في موقع متميز في دارين مول طريق الخليج حي العزيزية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 24.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى انخفاض النفقات المالية والإيرادات الأخرى.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 55.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 59.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 6.4%.