شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأحساء للتنمية" تُقر زيادة رأسمالها بقيمة 247.3 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الأحساء للتنمية، بجلستها المنعقدة أمس الأحد، الموافقة على مُقترح زيادة رأس المال بقيمة 247.32 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن رأس المال سيرتفع من 490 مليون ريال إلى 737.32 مليون ريال، وذلك عن طريق إصدار 24.7 مليون سهم عادي‏ لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة السلام للخدمات الطبية.

وكانت "الأحساء للتنمية" قد وقعت في مارس الماضي اتفاقية للاستحواذ على شركة السلام للخدمات الطبية بنسبة 100% مقابل إصدار أسهم، عن طريق زيادة رأس مالها بنسبة 51% من 490 مليون ريال إلى 740 مليون ريال.

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وأعلنت الشركة، خلال نوفمبر الماضي، عن تمديد مذكرة التفاهم الملزمة للشراء لفترة 93 يوما إضافية حتى تاريخ 28 فبراير 2020، لغرض استكمال وثائق صفقة شراء 100% من شركة السلام للخدمات الطبية.

وسبق أن مددت الشركة مذكرة التفاهم الملزمة للشراء لفترة 90 يوما إضافية انتهت بتاريخ 28 أغسطس الماضي، ومددت الشركة مدة مذكرة التفاهم مرة أخرى لفترة 92 يوم إضافية حتى تاريخ 28 نوفمبر الجاري.

وتصل قيمة الشركة الجديدة إلى 513.520 مليون ريال، على أن يتم تحديد القيمة النهائية لسهم شركة الأحساء بناءً على متوسط سعر الإغلاق لفترة 90 يوما قبل تاريخ موافقة هيئة السوق المالية على نشر تعميم المساهمين أو القيمة الاسمية 10 ريالات أيهما أعلى.

والجدير بالذكر أن شركة السلام للخدمات الطبية تملك مستشفى تحت الإنشاء بمدينة الخبر تبلغ السعة الاستيعايبة النهائية لها 495 سريرا، ومن المتوقع أن يتم بدء التشغيل التجريبي نهاية العام الجاري.