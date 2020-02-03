شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "الراجحي" تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني لعام 2019 بقيمة 3.750 مليار ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للمصرف (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

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وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 3.750 مليار ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.5 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام 2019 يرجع إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 13.6% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية ودخل العمليات الأخرى.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 7.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.