شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت للأبحاث: 7% نسبة مساهمة صناعة الإنشاءات بالناتج القومي للبلاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت سميرة السيد عمر، مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، إن الكويت مقبلة على توسع عمراني كبير يتمثل في تنفيذ مشاريع عملاقة يشارك فيها القطاعان العام والخاص لتأسيس بنية مستدامة تلبي احتياجات رؤية "كويت جديدة 2035".

وأوضحت خلال ورشة عمل أن لصناعة الإنشاءات مساهمة مهمة ومؤثرة بما لا يقل عن 7% من إجمالي الناتج القومي للكويت والمقدر بـ 139.570 مليار دولار، بحسب "الأنباء الكويتية"

وأشارت إلى أن صناعة الخرسانة والأسمنت والأسفلت تأتي في المرتبة الثالثة، ضمن الصناعات الرئيسية بالكويت والتي على رأس قائمتها صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات.

ورؤية الكويت 2035 خطة تنموية حكومية في دولة الكويت، أعلنت عنها الحكومة الكويتية في 30 يناير 2017 وتهدف لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وثقافي إقليمي جاذب للاستثمار وذلك بحلول عام 2035.