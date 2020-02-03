شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تتوقع وصول أعداد شركات التكنولوجيا المالية لأكثر من 100 شركة خلال عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع حسام المحمود، مدير إدارة الرقابة على النظم والشركات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن يصل عدد الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا المالية بالمملكة خلال عام بين 100 و150 شركة.

وأوضح لـ"العربية" أن "ساما" منحت ترخيصين لشركتين تعملان في القطاع إحداهما تعمل في مجال المحافظ الإلكترونية والثانية في خدمات الدفع الإلكترونية. مشيرا إلى أن الطلبات وصلت حاليا لـ100 طلب وأغلبها شركات سعودية.

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وأشار إلى أن السبب في عدم إصدار تراخيص لعدد كبير من الشركات في الفترة الماضية، يرجع إلى أن القطاع جديد كما كانت العمليات المتاحة للشركات محدودة.

وقال إن ساما قامت الفترة الماضية بفتح الباب للتقدم أمام الشركات لفترة تجربة جديدة في بيئة التكنولوجيا المالية.

وبدأت "ساما" في عام 2018 توفير البيئة التجريبية الخاصة بقطاع التكنولوجيا المالية. والشركات التي تقدمت للفترة التجريبية خلال عامي 2018 و2019، بلغ عددهم نحو 66 شركة.