شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يلتقط انفاسه– تحليل -3-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس لتشكيل ارتداد إيجابي مؤقت بانجذابه نحو مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 2.5500 بهدف التقاط أنفاسه قبل استئناف الهجوم الرئيسي الهابط.
لابد من التأكيد على أهمية الثبات دون الحاجز الحالي ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم السلبي الإضافي والذي سيسهل مهمة الوصول نحو الدعم المستقر عند 2.4200 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للتداولات السلبية الأخيرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.4200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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