شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم قرب الهدف الأول– تحليل - 3-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة إضافية لنلاحظ اقترابه حاليا من الهدف الأول المستقر عند 950.00, لابد من التنويه إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتذبذبه دون مستوى 50, فإن ذلك سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي لنتوقع بذلك انجذابه مباشرة نحو مستوى 915.00 قبل تشكيله لأي موجه صاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 985.00 و 915.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط