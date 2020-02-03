شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يصمد دون المقاومة-تحليل - 3-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج على استقراره السلبي نظرا لثباته المتكرر دون المقاومة الممتدة نحو 143.45 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات سلبية جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نتوقع بتجميع السعر لعزم سلبي جديد الهبوط مباشرة نحو 141.40 ليشكل ذلك المحطة السلبية الأولى وصولا نحو 140.25 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.45 و 141.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة