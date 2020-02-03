شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يتصدى لإيجابية ستوكاستيك- تحليل - 3-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج لتأجيل الهجوم السلبي نظرا لتعرضه لضغط إيجابي مفاجئ باندفاع مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 80 لنلاحظ تذبذبه بشكل جانبي قرب الحاجز الأولي المتمركز عند 120.30.

ثبات هذا الحاجز سيزيد من فرص تشكيل السعر لتداولات سلبية جديدة ليستهدف من خلالها مستوى 119.40 و 118.60 على التوالي, أما اندفاعه فوق الحاجز الحالي سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليضطر لبناء بعض التداولات التصحيحية الصاعدة مع توفر فرصة لاختبار المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 121.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط