شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات صناعة الغزل والنسيج يطالبون بخفض سعر الغاز لـ 3 دولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب قيادات صناعة الغزل والنسيج فى مصر ، خلال ندوة الخليج 365 ،الحكومة بخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع لـ 3 دولارات، بدلا من 5 دولارات حاليا، معتبرين أن السعر الحالى يؤثر بالسلب على تنافسية الشركات سواء العامة ، أو الخاصة ولا سيما أن شركات الغزل والنسيج كثيفة استهلاك الغاز .

وأكد المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، إنه يتم محاسبة الشركة بواقع 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، فى حين يتم محاسبة جهات أخرى بـ 3 دولارات، لافتا أن الرقم كبير ويحملنا ما لا نطيقه .

أضاف أن هذا السعر يرفع تكلفة المنتج، مما يقلل من تنافسية الشركة مع دول مثل الهند وباكستان والصين وغيرها، والتى تحصل عليه بسعر 2.5 دولار، بخلاف ارتفاع أسعار الكهراء بنحو 30% الفترة الماضية ، لافتا أن فاتورة الغاز تكلف الشركة شهريا نحو 20 مليون جنيه بعد تخفيضها من 36 مليون جنيه شهريا نتيجة توفير الشركة للاستهلاك 3 ايام اسبوعيا.

أشار المهندس مجدى طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، أن الطاقة تمثل 30% من تكلفة المنتج فى الصناعة وهو رقم كبير ، لافتا أن أسعار الكهرباء ما تزال معقولة مقارنة بعض الدول ،لكن سعر الغاز مرتفع للضعف تقريبا عن السعر العالمى 2.5 دولار .

أشار طلبه، أنه لابد من بحث استخدام أعلى تكنولوجيا فى الطاقة فى المصانع التى سيتم تحديثها خاصة الطاقة الشمسية، بهدف تقليل تكلفة المنتج.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن سعر الغاز مرتفع، ويمثل مشكلة لشركاتنا، مطالبا بخفضه لنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حتى لا تخرج مصانعنا من الصناعة ومن المنافسة، ولا سيما أن الصناعة من الصناعات المستهلكة للغاز تحديدا فى مرحلتى الصباغة والتجهيز .

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