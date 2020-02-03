شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف الفيروس تمحو 420 مليار دولار من سوق الأسهم الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت المخاوف من انتشار الفيروس التاجى وأثره الاقتصادى فى موجة بيع بأولى جلسات التداول فى سوق الأسهم الصينية بعد عطلة العام القمرى الجديد ليتكبد المؤشر الرئيسى خسائر بلغت 420 مليار دولار اليوم الاثنين.

جاء التراجع الحاد فى السوق على الرغم من ضخ البنك المركزى سيولة فى النظام المالى للبلاد - فى خطوة لإظهار الدعم للاقتصاد - وعلى الرغم من خطوات الجهات التنظيمية للحد من عمليات بيع الأسهم.

ووصل عدد الوفيات فى الصين بسبب الإصابة بالفيروس إلى 361 حتى أمس الأحد بعد أن كان 17 فقط فى جلسة التداول الأخيرة قبل العطلة يوم 23 يناير.

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وبحلول منتصف النهار، خسر مؤشر شنجهاى المجمع 8% مقتربا من أدنى مستوى له فى عام ومتجها صوب أسوأ أداء ليوم واحد فى أكثر من 4 سنوات.

وسجلت قيمة اليوان أدنى مستوى لها فى 2020 لدى بدء التداول وانخفضت 1.2%، متخطية مستوى السبعة يوانات للدولار ذا الأهمية الرمزية. وتسببت تلك الانخفاضات فى أجواء من القلق فى الأسواق الآسيوية عموما.