شكرا لقرائتكم خبر عن سينوبك الصينية تقلص إنتاج المصافى 600 ألف ب/ي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن سينوبك الصينية، أكبر شركة تكرير فى آسيا، أبلغت منشآتها بتقليص الإنتاج هذا الشهر حوالى 600 ألف برميل يوميا فى ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل الفيروس التاجى الآخذ بالانتشار.

يعادل الخفض نحو 12% من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة العام الماضى.