شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة صناعة الدواجن: حظر تداول الدواجن الحية يزيد الإنتاج ويخفض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة عن إعادة تشكيل شعبة صناعة الدواجن، وفاز سامح سيد بمنصب رئيس الشعبة، وذلك بعد أن تم انتخابه من قبل أعضاء الجمعية والعمومية.

وقال سامح سيد إن الشعبة تضم عدد من القطاعات العامة فى الدواجن منها المزارع المنتجة للدواجن والمجازر الكبرى إضافة الى محلات التجزئة، مشيرا إلى أن الشعبة لديها خطة متكاملة من أجل تطوير صناعة الدواجن ووضع آليات لتحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج، مما سيعود بالنفع على المواطن من خلال خفض الأسعار وتحقيق أفضل هامش ربح للمنتجين والتجار والعاملين بالقطاع .

وأشار رئيس شعبة صناعة الدواجن فى تصريح ل"الخليج 365 " إلى أن انشاء بورصة للدواجن سيكون لها دور كبير فى تحديد إجمالى الإنتاج، وكيفية تلبية احتياجات السوق، إضافة إلى تصدير الفائض، بما يدر دخلا قوميا من تلك الصناعة .

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وأوضح سيد أن الاتجاه لتطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية سيساهم فى تطوير القطاع، وإحداث نقلة فى صناعة الدواجن داخل مصر، وأيضا سيحد من مخاطر التى قد تطرأ نتيجة العوامل الخارجية والتى بفضل الله لم نشهدها فى إنتاجنا منذ عدة سنوات، إضافة إلى زيادة هوامش الربح للتجار والمنتجين، وأيضا الحفاظ على الأسعار للمواطنين، حيث إنها ستساعد على زيادة الإنتاج، مضيفا آن الالية يتم حاليا دراستها بالتعاون مع وزارة الزراعة من اجل تطبيقها فى أقرب وقت.

و الجدير بالذكر أن انتاج مصر من البيض ليصل إلى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، مقابل 120 بيضة سنويا خلال عام 2018، وأن مصر يمكن أن تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل.