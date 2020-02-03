شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك تحت الضغط السلبي – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الفرنك كسراً قوياً لمستوى 0.9680 ليتجه نحو الانخفاض مجدداً، في طريقه لزيارة مستوى 0.9588 الذي يمثّل مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% لكامل الارتفاع من 0.9187 إلى 1.0237.

وبالتالي، سيكون السيناريو السلبي مرجحاً للفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9712 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتعافي من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9570 والمقاومة 0.9680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط