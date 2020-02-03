شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الزحف السلبي ليستقر قرب هدفنا المنتظر 0.6670، ويقع تحت ضغط سلبي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص كسر المستوى المذكور للتوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 0.6615.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن الثبات دون 0.6820 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6730

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط