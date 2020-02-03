شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الهدف – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا المنتظر عند 56.00 ويضغط سلباً عليه في محاولة لكسره، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى الأطول، يعززه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 54.90 ثم 53.55 كمحطات رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 59.60 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.50 والمقاومة 57.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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