شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد سعر النفط كسر مستوى 51.80 بعد إنهاء تداولات الأسبوع الماضي دونه، مما يعزز التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير والمتوسط، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية إضافية تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 48.30.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 51.80 قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 54.60 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط