الفضة حول المتوسط المتحرك – تحليل - 03-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 بعد المحاولة الإيجابية التي شهدها في الجلسات الماضية، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه الأول عند 18.38.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 17.60 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.20
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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