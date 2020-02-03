شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ بسلبية – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر الذهب تداولات اليوم بسلبية ملحوظة ليقترب من اختبار الدعم المحوري 1575.90، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكنه لا يزال داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الاختراق المؤكد لمستوى 1575.90 يجعلنا نرجّح مواصلة الاتجاه الإجمالي الصاعد.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد ارتداداً صاعداً لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 1611.20، مع الانتباه إلى أن كسر مستويات 1575.90 ثم 1568.00 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1595.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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