شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يجتاز الهدف الأول – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من تحقيق هدفنا الأول 1.3233 واخترقه ليستقر فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50.

من هنا، نحن نعتقد بأن الطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 1.3320 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 1.3200.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3200 والمقاومة 1.3320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد