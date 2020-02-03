شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحقق الهدف الأول – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الين بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 108.40 ويستقر عنده، حيث يجري محاولات لكسره، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة نحو 107.45 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 109.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.70 والمقاومة 109.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط