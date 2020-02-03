شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يخترق المقاومة – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ارتفاعه ليخترق مستوى 1.3150 ويستقر فوقه، مما يوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، في طريقه للتوجه نحو مستويات 1.3285 ثم 1.3400 كأهداف إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3150 والثبات دونه من جديد، حيث إن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت الضغط التصحيحي الهابط من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد