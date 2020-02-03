شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعيد الاختبار – تحليل - 03-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة وحافظ على ثباته دونه، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع واضح في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.0985 مبدئياً.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً ما لم يقدّم الزوج تداولات إيجابية إضافية ليخترق مستوى 1.1090 ويستقر فوقه، مع الإشارة إلى أن التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين لا يزال فعالاً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0985 والمقاومة 1.1140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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