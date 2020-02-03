شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 19ر223 نقطة أو ما يعادل 96ر0% ليصل إلى 99ر22981 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 91ر10 نقطة، أو65ر0%، ليصل إلى 53ر1673 نقطة.