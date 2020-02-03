الاقتصاد

الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض

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تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 19ر223 نقطة أو ما يعادل 96ر0% ليصل إلى 99ر22981 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 91ر10 نقطة، أو65ر0%، ليصل إلى 53ر1673 نقطة.

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