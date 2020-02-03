شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: دفع تعويضات لـ 1000 عامل بالقومية وبيع خطين أسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم دفع تعويضات لـ 1000 عامل من عمال الشركة القومية للأسمنت تحت التصفية، لافتا أن إجمالى تعويضات العاملين تصل لنحو 819 مليون جنيه لـ 1960 عاملا.

وصدر قرار الجمعية العامة غير العادية بتصفية الشركة القومية للأسمنت فى أكتوبر 2018 بعد ارتفاع ديونها وخسائرها لأكثر من 4 مليارات جنيه ، كما تم تحديد مبلغ 200 ألف جنيه كحد أدنى لمن تتراوح مدة خدمته من العمال من 7 إلى 10 سنوات ويصل الحد الاقصى لنحو 590 ألف جنيه لعامل حسب سنوات الخدمة.

أضاف عماد الدين مصطفى، إنه يتم تباعا دفع التعويضات للعاملين فور الحصول على مستندات إخلاء الطرف من كافة الجهات بالنسبة لأي عامل، لكى يحصل على مستحقاته كاملة.

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وحول آخر موقف لتصفية الشركة، أشار إلى أنه تم بيع خطين 1 و2 خردة بقيمة بلغت نحو 31 مليون جنيه من خلال مزادين، على أن يتم مواصلة عمل مزادات لبيع بقية الخردة فى الشركة مع استمرار بيع السيارات الصالحة للاستخدام للشركات الشقيقة حفاظا على المال العام .

وحول خطى 3 و4 الأحدث فى الشركة ، أوضح إنه جارى عرضهما، لبيعهما كخطين لإنتاج الأسمنت، وليس كخردة خاصة أن سعرهما كبير، ومن حق الشركة أن تحصل على أعلى سعر فيهما، كاشفا أن الباب مفتوح لكل الشركات للتقدم لشراء الخطين لإنتاج الاسمنت سواء من داخل مصر أو من خارجها .